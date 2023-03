Biła i skakała 7-latce po głowie. Brutalne nagranie z placu zabaw

W sieci pojawiło się wideo, które po raz kolejny oburzyło internautów. Film nakręcono w niedzielę, a widać na nim 7-letnią dziewczynkę, nad którą brutalnie znęca się nastolatka. "Daily Mail" pisze, że dziewczyna wielokrotnie uderzyła ją pięścią, a później skakała jej po głowie.

Pobicie 7-latki na placu zabaw. Dziecko trafiło do szpitala

W sprawie wypowiedziała się matka 7-latki, która "jest zniesmaczona" całą sytuacją, jak i tym, że wideo trafiło do sieci. - Po prostu nie chcesz, żeby to się kiedykolwiek wydarzyło, a później wydaje ci się, że to jest poza twoją kontrolą. Jeśli ktoś zobaczy, jak coś takiego krąży w internecie, powinien od razu zwrócić się do władz - mówiła kobieta cytowana przez "Daily Mail".

Matka dziewczynki powiedziała też, że jej córka ma siniaki na całym ciele. - Gdy wróciła do domu, musiałam zawieźć ją na pogotowie. Jest twarda, więc nie płakała, ale chcę, żeby zrozumiała, że to nie jest normalne - dodała.

7-latka pobita na placu zabaw. Ludzie nie reagowali

Kobieta podkreśliła też, że wypowiada się w tej sprawie, żeby "uświadomić ludziom, że filmowanie takich incydentów, zamiast podjęcia odpowiedniej reakcji, nie jest w porządku". Media zauważają bowiem, że gdy doszło do pobicia 7-latki, wokół placu zabaw było wiele dorosłych, żaden z nich jednak nie zareagował.

Nagranie oburzyło nie tylko internautów, ale też lokalną społeczność, która okazała wiele wsparcia rodzinie. Pobita 7-latka otrzymała prezenty, w tym zabawki i pluszowe misie. 13-latka z kolei została oskarżona o napaść i uszkodzenie ciała.

RadioZET.pl/"Daily Mail"