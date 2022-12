23-latek zamordowany w nocnym klubie. Wybuchła panika, ludzie uciekali

23-letni mężczyzna zginął w nocnym klubie The Crane w Birmingham. Do zdarzenia doszło w dzielnicy Digbeth około godziny 23.45. Pomimo interwencji lekarzy mężczyzny nie udało się uratować.

Jak poinformowała inspektor policji Michelle Thurgood, ofiara "to młody człowiek świętujący z przyjaciółmi Boxing Day", święto obchodzone 26 grudnia w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i innych krajach Wspólnoty Narodów.

Birmingham. 23-latek zamordowany w nocnym klubie

- Wiemy, że w tym czasie w klubie nocnym były setki osób. Rozmawialiśmy już z wieloma z nich, lecz jest jeszcze wiele osób do przesłuchania. Być może ktoś coś widział lub nawet sfilmował to, co się stało - dodała Thurgood.

Pracownik klubu, który nie był bezpośrednim świadkiem ataku, powiedział, że w pewnym momencie zapanował totalny chaos, a dziesiątki osób zaczęły w panice wybiegać z lokalu - podaje Sky News.

Policja ustaliła, że do ofiary przed śmiertelnym atakiem podeszła grupa osób - informuje BBC. Zaapelowano by każdy, kto był wówczas w klubie, nawiązał kontakt z policją.

Miejsce zdarzenia pozostaje zamknięte do czasu zebrania dowodów, a funkcjonariusze będą patrolować okolicę w nadchodzących dniach, aby zapewnić tam bezpieczeństwo - informuje policja.

