Tragedia na lodzie. Nie żyje troje dzieci

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w parku Babbs Mill na wschodnich przedmieściach Birmingham (środkowo-zachodnia Anglia). O wypadku poinformowała policja hrabstwa West Midlands, dodając, że cztery osoby przewieziono do szpitala "w stanie krytycznym".

Birmingham. Wypadek na lodzie, nie żyje troje dzieci

Podobne informacje podała służba zdrowia regionu (West Midlands NHS), podkreślając, że poszkodowanymi były dzieci, które trafiły do dwóch placówek. Wiadomo też, że interwencja medyczna była konieczna, ponieważ cała czwórka doznała zatrzymania akcji serca.

Niestety, w poniedziałek ok. godz. 12 policja w West Midlands przekazała, że trzech chłopców w wieku 11, 10 i 8 lat nie żyje. Czwarty z nich - 6-latek - wciąż przebywa w szpitalu w stanie krytycznym.

Pojawiły się doniesienia, że w momencie feralnego wypadku na jeziorze bawiły się co najmniej dwie dodatkowe osoby. Z tego powodu służby kontynuują akcję ratowniczą, aczkolwiek dotychczas nikogo więcej pod wodą nie znaleziono.

Jeden ze świadków zdarzenia powiedział dziennikowi "Daily Mail", że na jeziorze bawiła się dwójka dzieci w wieku poniżej 12 lat, pod którymi załamał się lód. To sprawiło, że czworo ich przyjaciół ruszyło im na ratunek, ale oni również znaleźli się w wodzie. To właśnie tę czwórkę z początku uratowano i przewieziono do szpitali.

