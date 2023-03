Osunęła się ziemia. Nie żyje co najmniej 8 osób, w tym czworo dzieci

Potężne ulewy i burze przetoczyły się przez północną część Brazylii. O tragicznym bilansie kataklizmu poinformowały władze Manaus, największego miasta Amazonii. "Udało się uratować trzy osoby. Znaleźliśmy osiem ciał, czworo dorosłych i czworo dzieci" – napisano w oświadczeniu.

Brazylia. Ziemia osunęła się w Manaus

Do osuwisk ziemi doszło w dzielnicy Jorge Teixeira we wschodniej części miasta. Według burmistrza Manaus Davida Almeidy lawina błotna zrujnowała co najmniej 11 domów znajdujących się na zboczu wzgórza. Miejscowe władze ogłosiły stan klęski żywiołowej i utworzyły Centrum Zarządzania Kryzysowego.

– Wciąż istnieje prawdopodobieństwo, że pod gruzami są ludzie. Będziemy kontynuować poszukiwania – poinformował Orleilso Ximenes Muniz, dowódca amazońskiej straży pożarnej.

Na miejscu działa 44 strażaków i przedstawicieli Obrony Cywilnej. W akcję zaangażowani są także funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, psychologowie i pracownicy socjalni. Gubernator stanu, Wilson Lima, który odwiedził teren kataklizmu, powiedział mediom, że to trudno dostępne miejsce, a dotarcie z ciężkim sprzętem jest bardzo skomplikowane.

RadioZET.pl/semana.com