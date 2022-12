Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek w efekcie podmycia jezdni przez padające od kilkunastu godzin intensywne deszcze. Od środowego wieczora w Araraquara w stanie Sao Paulo potwierdzono liczne podtopienia, a także przypadki zerwania linii wysokiego napięcia oraz powalone drzewa.

Brazylia. Pod samochodami zapadła się jezdnia. Są ofiary

W trakcie dotychczasowych poszukiwań potwierdzono, że ziemia zapadła się pod co najmniej dwoma pojazdami. Jak poinformowały stanowe służby policyjne, wszystkie ofiary to kierowcy lub pasażerowie aut, które wpadły do kilkumetrowej szerokości krateru, jaki pojawił się niespodziewanie na jednej z głównych ulic miasta.

Z komunikatu straży pożarnej w brazylijskim mieście wynika, że liczba ofiar może być większa, gdyż w dalszym ciągu ratownicy nie dotarli do drugiego pojazdu.

RadioZET.pl/PAP