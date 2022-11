Brutalne zabójstwo pielęgniarki. Podejrzany może ukrywać się w Polsce

Ciało 21-letniej pielęgniarki Johanny K. zostało znalezione w środę 9 listopada w miejscowości Warendorf w zachodniej części Niemiec. Teraz policja poinformowała, że został wystawiony europejski nakaz aresztowania 30-letniego mężczyzny, znajomego zamordowanej kobiety.

Podejrzany prawdopodobnie ukrywa się w jednym z krajów europejskich - podali funkcjonariusze. To oznacza, że może przebywać również w Polsce.Policja podejrzewa, że do zabójstwa doszło w środę nad ranem, około godz. 5.30. Napastnik miał się wedrzeć do domu pielęgniarki, grożąc jej nożem. Następnie kobietę zgwałcił i zabił, raniąc ją w szyję.

Mężczyzna uciekł z telefonem komórkowym i portfelem ofiary. Jak donosi niemiecki "Bild", wypłacił też z konta kobiety pieniądze w bankomacie. Bluzę poszkodowanej, komórkę i portfel policja znalazła w kamioniołomach w Ennigerloh, gdzie mieszkał 30-latek.- Mężczyzna był znajomym pielęgniarki. Nadal niejasne są motywy zbrodni. Śledczy mają dowody na to, że 30-latek przebywa w innym kraju w Europie - powiedział Martin Botzenhardt, rzecznik prasowy prokuratury w Münster.

