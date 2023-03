Brutalnie biła swoją 3-letnią córkę. Wszystko nagrywała i wysyłała chłopakowi

Szokujące wydarzenia rozegrały się w rejonie Blekinge w Szwecji. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których kobieta biła małe dziecko. Szybko ustalono, że chodzi o 3-letnią dziewczynkę, a sprawczynią przemocy jest matka.

Kobieta była wyjątkowo brutalna. Na filmie wyraźnie było widać, jak uderza, kopie i depcze małą dziewczynkę. Dzięki nagraniom policja zidentyfikowała wyrodną matkę, która niedługo później stanęła przed sądem.

Szwecja. Kobieta biła 3-letnią córkę, aby zyskać sympatię chłopaka

Podczas procesu przekonywała, że wcale nie chciała skrzywdzić swojego dziecka. O wszystko obwiniła mężczyznę, z którym utrzymywała bliskie kontakty. Powiedziała, że była w nim zakochana i robiła to, aby zyskać jego sympatię.

Kobieta twierdziła, że to wspomniany mężczyzna namówił ją do aktów przemocy wobec 3-latki. Chciał w ten sposób przekonać się, kto sprawuje w domu autentyczną "władzę". Sprawczyni przemocy sama nagrywała swoje zachowanie, a następnie wysyłała filmy do partnera.

Z badań psychiatrycznych wynika, że w czasie popełnienia przestępstwa kobieta była w pełni poczytalna i nie miała żadnych zaburzeń. Skazano ją na dwa lata więzienia.

Dziewczynka nie odniosła poważnych obrażeń. Obecnie znajduje się pod opieką specjalistów. Niebawem ma otrzymać od matki 110 000 koron szwedzkich (ponad 46 tys. złotych) zadośćuczynienia.

RadioZET.pl/ hant.se/ SVT