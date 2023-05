Byli strefą anty-LGBT i zamordyzmu. Teraz deklarują: zapraszamy

Amerykańska stacja zwróciła uwagę, że na stronie Saudyjskiego Urzędu Turystyki zaktualizowano sekcję pytań i odpowiedzi. Napisano tam, że “homoseksualni goście” są mile widziani w saudyjskim królestwie.

"Każdy może odwiedzić Arabię Saudyjską, a odwiedzający nie są proszeni o ujawnianie takich danych osobowych" - brzmi odpowiedź strony na pytanie: "Czy osoby LGBT są mile widziane w Arabii Saudyjskiej?”.

Arabia Saudyjska zaprasza turystów LGBT

Nie wiadomo dokładnie, kiedy strona została zaktualizowana. Rzecznik STA powiedział, że taka polityka obowiązywała już wcześniej, ale - jak podaje CNN - zarchiwizowana wersja strony internetowej z 14 marca 2023 r. nie zawierała pytania o osoby LGBT.

Według Human Rights Watch aktywność seksualna osób tej samej płci jest przestępstwem w Arabii Saudyjskiej. Przyczyną zmiany i - przynajmniej deklaratywnej - otwartość saudyjskich władz na osoby LGBT może być fakt, że dostrzegły szansę zarobienia na takich turystach. Darren Burna dyrektor generalny Out Of Office, luksusowej usługi planowania podróży oraz Travel Gay, największej na świecie platformy turystycznej LGBTQ+, powiedział CNN, że jest to “lukratywny rynek”. - Badania pokazują, że wydają więcej pieniędzy w miejscu docelowym, niż pary heteroseksualne i częściej podróżują w ciągu roku - stwierdził. - To bardzo interesująca i lukratywna grupa demograficzna - dodał i zaznaczył, że kraje coraz mocniej o zabiegają o takich turystów.

Burn uważa jednak, że taka informacja na rządowej stronie to za mało, by mógł bezpiecznie wysłać swoich klientów do Arabii Saudyjskiej. Stwierdził, że nie jest pewne, czy pary LGBT będą mogły bez problemu zameldować się w hotelu z podwójnym łóżkiem. Przyznał jednak, że jest to “dobry punkt wyjścia”. - Nie przychodzi mi do głowy żadna inna organizacja turystyczna z Bliskiego Wschodu, która nawet o nich (osobach LGBT – red.) wspomniała, z wyjątkiem Kataru w okresie poprzedzającym mistrzostwa świata, a nawet w ich przypadku to było niejasne, gdy stwierdzili, że wszyscy są mile widziani - zauważył rozmówca CNN.

"Wszyscy są mile widziani, ale pod warunkiem..."

Pewien turysta LGBT, który odwiedził Arabię Saudyjską podczas podróży służbowej w październiku 2022 r. – przed aktualizacją strony internetowej – opowiadał CNN, że podczas pobytu czuł, że znów jest “w szafie” (określenie na ukrywanie swojej tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej w obawie przed dyskryminacją lub prześladowaniem - red.). - Bardziej ze strachu przed tym, co może się wydarzyć – przed nieznanym – niż przed czymś konkretnym, co się wydarzyło – powiedział. Rozmówca CNN przyznał, że był zaskoczony postawą zwykłych Saudyjczyków, którzy byli otwarci i przyjaźni. - Odkryłem, że to, co mówi prawo i władze, bardzo różni się od tego, jak miejscowi odnoszą się do ciebie - zaznaczył.

Nora Noralla, badaczka zajmująca się prawami człowieka, jest zdania, że Arabia Saudyjska chce prześcignąć Dubaj, który dotąd był znany z większej otwartości na osoby nieheteronormatywne, ale i tak obowiązywał tam tzw. cis-passing, swoisty test, który należy przejść, aby być tolerowanym. - W Dubaju jest wielu wpływowych gejów i tak długo, jak rozumiesz kontekst obszaru, w którym się znajdujesz, szanujesz tradycyjną kulturę i nie pokazujesz w żaden sposób swojej queerowości, wszystko jest w porządku - uważa badaczka.

Ostrzegła również, że to, co wolno „bogatym turystom”, nie dotyczy innych. - Queerowi mieszkańcy wiedzą, jakie granice mogą przekroczyć, a wszystko zależy od twojej pozycji społecznej i statusu ekonomicznego - wyjaśniła w rozmowie z CNN.

Rzecznik STA stwierdził w oświadczeniu cytowanym przez amerykańską stację, że “wszyscy są mile widziani w Arabii Saudyjskiej, pod warunkiem, że przestrzegają i szanują naszą kulturę, tradycje i prawa, tak jak podczas wizyty w jakimkolwiek innym kraju na świecie”. Podkreślił przy tym, że władze nie zadają odwiedzającym osobistych pytań i szanują ich prawo do prywatności.

RadioZET.pl/CNN