Chiny krytykowane za "zero Covid" i tłumienie protestów. "Będzie im ciężko"

Uważamy, że Chinom ciężko będzie powstrzymać koronawirusa za pomocą strategii "zero Covid", a demonstranci mają prawo do pokojowych protestów - przekazała w poniedziałek rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu Adrienne Watson. To komentarz amerykańskiej administracji rządowej wobec pandemicznej polityki chińskich władz.