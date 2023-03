Ciało modelki zostało poćwiartowane. Policja ujawniła motyw zbrodni

Zatrzymana w Chinach kontynentalnych i przekazana hongkońskim organom ścigania 29-letnia internetowa influencerka miała pomóc w organizacji nieudanej próby ucieczki z Hongkongu podejrzanego o morderstwo byłego męża ofiary Alexa Kwonga – podał dziennik „South China Morning Post”.

Choi zaginęła 21 lutego, a kilka dni później policja znalazła jej odcięte kończyny w lodówce w wiejskim domu w okolicy Tai Po w Hongkongu. Później znaleziono również głowę i inne części ciała modelki ukryte w kotle. Wciąż trwają poszukiwania jej dłoni i fragmentów torsu.

Hongkong. Makabryczne zabójstwo modelki. Kolejne zatrzymania

Oprócz byłego męża ofiary o morderstwo podejrzewani są również jego ojciec i brat, którzy także zostali zatrzymani w Hongkongu. Według źródeł „SCMP” zbrodnię zaplanował były teść ofiary Kwong Kau, a motywem mógł być luksusowy apartament wart ok. 70 mln dolarów hongkońskich (ok. 39 mln zł).

Prawie 170-metrowy apartament na prestiżowym osiedlu Kadoorie Hill formalnie należy do Kwong Kaua, ale media spekulują, że w rzeczywistości kupiła go Choi. Miała wpisać do aktu własności nazwisko teścia, by zaoszczędzić ponad 7 mln dolarów hongkońskich (3,9 mln zł) z tytułu opłat skarbowych.

Obecnie matka ofiary Cheung Yin-fa stara się w sądzie zablokować możliwość sprzedaży apartamentu lub przekazania go osobom trzecim przez Kwonga – podała publiczna hongkońska stacja RTHK.

Choi pochodziła z zamożnej rodziny i dysponowała majątkiem szacowanym na ponad 100 mln dolarów hongkońskich (prawie 57 mln zł). Media określały ją jako znaną bywalczynię hongkońskich salonów. Miała czworo dzieci.

Jako modelka pojawiła się niedawno na okładce magazynu „L’Officiel Monaco”, gdzie opisano ją jako „ikonę stylu i osobowość medialną, która wzięła świat szturmem dzięki nieskazitelnemu poczuciu stylu i niepohamowanej pasji do mody”. Zdjęcia 28-latki publikowane były wcześniej również w takich czasopismach jak „Vogue”, „Harper’s Bazaar” czy „Elle”.

