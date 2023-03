Wypadek autokaru z Polski w Ukrainie. Trwa akcja ratunkowa

Wypadek zdarzył się we wtorek w obwodzie chmielnickim w pobliżu miejscowości Wołoczyska. Według wstępnych ustaleń policji kierowca autokaru marki Neoplan z Warszawy do Odessy stracił panowanie nad kierownicą i wjechał do rowu. Pojazd przewrócił się na bok.

Autokarem podróżowało 25 pasażerów, w tym dwoje dzieci. Na miejscu trwa akcja służb. Na razie nie podano, ile osób ucierpiało i w jakim są stanie.

Wypadek polskiego autokaru w obwodzie chmielnickim

Policja opublikowała zdjęcie przewróconego autokaru. Widać na nim napis "Flixbus". Obok pojazdu stoją prawdopodobnie pasażerowie, którzy już wydostali się z autokaru. W oficjalnym komunikacie przekazano, że informacja o liczbie poszkodowanych zostanie podana później.

W zachodniej Ukrainie przed południem panowały złe warunki pogodowe. Spadł śnieg, który może utrudniać jazdę. Na miejscu pracują funkcjonariusze z Wydziału Śledczego ds. Przestępstw Transportowych Departamentu Głównego Policji Państwowej, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku.

