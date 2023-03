Ciało 25-latki w stajni byłej gwiazdy Liverpoolu. "Personel cały we łzach"

Brytyjskie media donoszą o tragicznej śmierci Jessici Whalley, byłej miss piękności. 25-letnią kobietę znaleziono nieprzytomną w stajni należącej do byłej gwiazdy Liverpoolu Michaela Owena, gdzie pracowała jako kierownik transportu. Nie jest jasne, co doprowadziło do śmierci młodej kobiety. Media podają, że 25-latka w pewnym momencie straciła przytomność i upadła.

"Daily Mail" podaje, że służby przybyły na miejsce tragedii we wtorek około godziny 7:30. Niestety ratownicy nie mogli pomóc Jessice Whalley. Kobieta została uznana za zmarłą. Służby przekazały, że nie ma podejrzenia udziału osób trzecich.

"Śmierć nie jest traktowana w kategorii podejrzanej" - podała policja. Oświadczenie w tej sprawie wydało też Minor House Stables, czyli firma, w której pracowała kobieta. "Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej pracownicy. O sprawie poinformowano rodzinę. Najbliżsi oraz współpracownicy zmarłej proszą w tej chwili o uszanowanie ich prywatności" - czytamy.

Nie żyje Jessica Whalley. Modelka uczestniczyła w konkursie Miss Tourism Universe

"Tak smutno widzieć Micheala Owena i cały jego personel we łzach, po tym ogromnym szoku. Ona była w kwiecie wieku, nie miała żadnych problemów zdrowotnych. 25 lat to nie czas na odchodzenie. Życie naprawdę jest za krótkie, bo tak naprawdę nie wiemy, ile czasu nam zostało" - napisała Jessica Mair, przyjaciółka zmarłej.

Jessica Whalley w 2019 roku reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie Miss Tourism Universe, transmitowanym w MTV. Kobieta dostała się do finałowej dziesiątki najpiękniejszych kobiet.

