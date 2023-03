Ciało 5-latki ze skarpetą w ustach. Ujawniono wstrząsające szczegóły

Ta makabryczna historia wydarzyła się w miasteczku Waynesville w amerykańskim stanie Missouri. 7 marca 5-latkę znaleziono martwą w jednym z domów. Znalazł ją 7-letni brat, który zawiadomił służby ratunkowe. Według jego relacji dziewczynka nie dawała znaku życia i nie było z nią kontaktu.

5-latka znaleziona martwa. Miała skarpetę w ustach

Jak przekazał portal lokalnej telewizji KRCG, gdy policja i ratownicy medyczni przybyli na miejsce, zastali ją leżącą w łóżku i przykrytą kocem. Na ciele - nadgarstkach, kostkach i szyi - miała liczne obrażenia. W usta zaś miała włożoną skarpetę nasączoną substancją.

W sprawie zatrzymano dwie kobiety: 39-letnią Angelę West i 36-letnią Shamirę Buford. Nie podano do wiadomości publicznej, jakie relacje łączyły je z dzieckiem. Z ustaleń policji wynika, że 5-latka mieszkała z nimi w jednym domu i że "przynajmniej przez miesiąc" była przywiązywana do łóżka. To tłumaczy ślady i odciski na jej ciele.

Podejrzane twierdziły, że przywiązywanie dziewczynki miało "powstrzymać ją przed kradzieżą jedzenia". Z kolei skarpetka w ustach miała uniemożliwić jej "marudzenie i płacz w nocy".

Obie kobiety trafiły już do aresztu na terenie hrabstwa Pulaski. Usłyszały również zarzuty: morderstwa drugiego stopnia, nieumyślnego spowodowania śmierci, znęcania się nad dziećmi oraz narażenia na niebezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci.

RadioZET.pl/krcgtv.com