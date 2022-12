Ciało dziecka zakopane w przydomowym ogródku. "To będzie szok"

Policja rozpoczęła przeszukiwanie nieruchomości na Clarence Road w Handsworth, północnej części Birmingham, 13 grudnia. W przydomowym ogródku znaleziono ludzkie szczątki, które prawdopodobnie należą do dziecka.

Wielka Brytania. Ciało dziecka w przydomowym ogródku. Zatrzymano dwie osoby

- Funkcjonariusze przeszukujący ogród posiadłości w Handsworth odkryli ludzkie szczątki. Prawdopodobnie to ciało dziecka - przekazał rzecznik policji, cytowany przez express.co.uk. Jak dodał, zostanie przeprowadzona sekcja zwłok w celu ustalenia przyczyny śmierci. Nie ujawniono więcej szczegółów. Nieznany jest wiek dziecka i jego płeć.

Śmierć miała nastąpić w 2020 roku. W sprawie zatrzymano dwie osoby. 40-letni mężczyzna i 41-letnia kobieta zostali aresztowani pod zarzutem spowodowania lub dopuszczenia do śmierci dziecka. Oboje przebywają w areszcie.

Lokalna policja przekazała, że mieszkańcy nieruchomości na Clarence Road są świadomi przeszukania i nie są powiązani ze śledztwem.

- Działaliśmy szybko na podstawie dostępnych informacji. Nasze dochodzenie, by dokładnie ustalić, co się stało, jest w toku. Rozumiem, że to będzie szok dla lokalnej społeczności, ale proszę, aby nie spekulować na temat okoliczności zgonu - powiedział detektyw inspektor Joe Davenport.

RadioZET.pl/express.co.uk