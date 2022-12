"Codziennie trupy leżą warstwami". "Najbardziej krwawy kierunek wojny"

Rosja od końca maja forsuje linie obrony Ukraińców pod Bachmutem w obwodzie donieckim. Kreml wydaje się zdeterminowany, by zdobyć to miasto (ok. 70. tys. mieszkańców przed wojną, przyp.) nie bacząc na ogromne straty własnych wojsk.

- Dzisiaj kierunek Bachmutu jest najbardziej krwawy, brutalny i ciężki w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. I to najprawdopodobniej kluczowe miejsce rozstrzygnięcia tej wojny. Wróg codziennie szturmuje w okolicach Bachmutu, Sołedaru, Kliszczijiwki i innych miejscowości – powiedział Czerewaty, cytowany przez portal nv.ua.

Rosja rzuca wszelkie siły. "Trupy leżą warstwami"

Od wielu tygodni Bachmut jest wskazywany jako region bardzo intensywnych walk. 1 grudnia ukraiński projekt Deepstate, który zajmuje się m.in. szczegółowym monitoringiem linii frontu, informował po raz kolejny o intensywnych szturmach Rosjan na tym kierunku.

"Wszyscy nasi żołnierze zgodnie mówią o tym, że w ciągu minionego miesiąca (siły rosyjskie, przyp.) po prostu walą tam piechotą. Wróg atakuje grupami wielkości plutonu – atak kończy się śmiercią większości atakujących, krótko potem zaczyna się następny atak, i tak przez cały dzień. Komu się poszczęści, ten idzie do ataku w asyście czołgów czy na transporterach" – podawał Deepstate. Doradca gabinetu prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz mówił natomiast, że na tym odcinku frontu codziennie trupy żołnierzy przeciwnika leżą na ziemi "warstwami".

"Przeciwnik ponosi ogromne straty, codziennie właśnie na kierunku bachmuckim jest największa koncentracja strat. W ciągu doby Rosjanie mieli 81 zabitych i 68 rannych. To średnia liczba na tym kierunku" – powiedział wojskowy, cytowany przez nv.ua.

Chcą pokazać "wyzwolenie Donbasu"

Według niego Rosjanie, nie osiągnąwszy innych "celów" swojej wojny, próbują osiągnąć sukces przynajmniej na tym jednym kierunku i tym samym pokazać "wyzwolenie Donbasu" i "po co ginęli żołnierze Federacji Rosyjskiej".

"Rosja nadaje priorytet Bachmutowi jako głównemu kierunkowi ofensywy od początku sierpnia 2022 roku. Zdobycie miasta miałoby ograniczoną wartość operacyjną, choć potencjalnie pozwoliłoby Rosji zagrozić większym obszarom miejskim Kramatorska i Słowiańska. Jednak kampania jest nieproporcjonalnie kosztowna w stosunku do tych możliwych zysków. Istnieje realna możliwość, że zdobycie Bachmutu stało się dla Rosji przede wszystkim symbolicznym, politycznym celem" – ocenił w sobotę wywiad wojskowy Wielkiej Brytanii.

RadioZET.pl/PAP