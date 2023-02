Cud w Turcji. Polacy uratowali 12. osobę spod gruzów. "Mamy to"

Polacy walczą z czasem i mrozem w Turcji. Udało się uratować kolejną osobę spod gruzów. "Mamy to! 12. uratowany człowiek. Wiele godzin walki. Brawo! Mistrzowie!" - napisał w piątek przed godziną 21 na Twitterze gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Polacy uratowali kolejną osobę spod gruzów. "Wielka radość, szacunek i duma"

Informację potwierdził na Twitterze rzecznik KG PSP bryg. Karol Kierzkowski. "Po 21 godzinach pracy, w ekstremalnych warunkach, polscy oraz bułgarscy ratownicy wydobyli 12. osobę spod gruzów budynku w Besni!! Wielka radość, szacunek i duma" - napisał.

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak pokazał na Twitterze nagranie z akcji ratunkowej Polaków. "Tak ratują najlepsi z najlepszych" - podsumował.

Przypomnijmy, polscy strażacy zostają w Turcji co najmniej do czwartku, 16 lutego. "Nadal są szanse na wydobycie żywych" - poinformował w piątek komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak. Dotąd planowano, że akcja potrwa do poniedziałku.

Grupa ratownicza HUSAR Poland - 76 strażaków i osiem wyszkolonych psów - do Turcji wyleciała w poniedziałek wieczorem. We wtorek po południu rozpoczęła poszukiwania ludzi uwięzionych pod gruzami w tureckim mieście Besni, gdzie wskutek trzęsienia ziemi zawaliło się blisko trzydzieści domów. Dotychczas polskim strażakom udało się ocalić dwanaście osób.

RadioZET.pl/PAP/Twitter