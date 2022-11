Koszmarna śmierć 21-letniej kobiety. "Nagle rozległ się przeraźliwy krzyk"

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek rano na jednym z osiedli mieszkaniowych w Hawierzowie. Regionalna telewizja TV Polar dotarła do nagrania z kamery monitoringu, na którym widać przebieg tragicznego wydarzenia.

Śmieciarka wjechała w uliczkę osiedlową o godz 6.24. Śmieciarze najpierw opróżnili jeden kontener, a potem samochód podjechał do drugiego. Kiedy kontener z kartonami zaczął się wysypywać do śmieciarki, mężczyźni usłyszeli przerażający krzyk - relacjonuje telewizja, która dotarła do świadków zdarzenia. Wszystko wskazuje na to, że w kontenerze spała kobieta.

Natychmiast jeden z pracowników zatrzymał prasę, a drugi zadzwonił pod numer alarmowy. O godz. 6.35 na miejsce przyjechała policja, a kilka minut później karetka pogotowia i straż pożarna. 21-letniej kobiety nie udało się jednak uratować. - Nasi pracownicy byli wstrząśnięci - mówi stacji telewizyjnej jeden z dyrektorów firmy zajmującej się oczyszczaniem miasta.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/TV Polar