30-latek został aresztowany tuż po północy we wtorek. Mężczyzna w lateksowym kombinezonie i masce wyskoczył przed samochód na Accommodation Road w miejscowości Bleadon.

“Funkcjonariusze przyjechali na miejsce zaledwie trzy minuty po otrzymaniu wezwania, po czym zatrzymali w mężczyznę w wieku około 30 lat” - potwierdziła policja w Avon i Somerset, cytowana przez Sky News. To nie pierwszy raz, gdy “człowiek w lateksie” wchodzi w konflikt z prawem. W październiku 2022 roku został aresztowany, również pod zarzutem zakłócania porządku, w okolicach Cleeve, Claverham i Yatton, gdzie grasował w swoim czarnym kombinezonie. Śledztwo ws. tych incydentów wciąż trwa.

Wielka Brytania. Policja aresztowała "człowieka w lateksie"

"Metro" w 2022 roku rozmawiało z parą, którą "człowiek w lateksie" śledził "z rozpostartymi ramionami". Stało się to około pierwszej w nocy, gdy wyszli z taksówki. - Kiedy go zauważyliśmy, był bardzo blisko, mój chłopak kazał mi uciekać - wspominała 19-latka. Opisała to jako "najbardziej przerażające doświadczenie" w jej życiu.

Policja informowała o otrzymaniu 14 zgłoszeń ws. mężczyzny, który podchodzi do ludzi w przebraniach, w tym w czarnym kombinezonie. - Rozumiemy, że ten ostatni incydent może budzić niepokój społeczności - powiedział inspektor lokalnej policji Graeme Hall, cytowany przez Sky News. - Zgłoszenie z dzisiejszego poranka potraktowaliśmy bardzo poważnie i w ciągu kilku minut na miejscu pojawili się funkcjonariusze, co ostatecznie skończyło się aresztowaniem - mówił w rozmowie z mediami we wtorek. - Aby uspokoić społeczność, będziemy przeprowadzać dodatkowe patrole w rejonie Bleadon, a każdego zaniepokojonego tym lub jakimkolwiek innym incydentem zachęcamy do rozmowy z funkcjonariuszem - dodał inspektor Hall.

Policja zwróciła się z prośbą o kontakt do każdego, kto widział mężczyznę zachowującego się podejrzanie w rejonie Bleadon w nocy lub ma nagrania z monitoringu lub kamery samochodowej, które mogłyby pomóc w dochodzeniu.

RadioZET.pl/Sky News/"Metro"