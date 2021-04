Donald Trump wystartuje w kolejnych wyborach? „Myślę o tym bardzo poważnie”

Donald Trump w poniedziałek udzielił godzinnego wywiadu telewizji Fox News. W rozmowie poruszył m.in. temat swojego ewentualnego startu w przyszłych wyborach prezydenckich.

- Mam niesamowite wyniki poparcia. Nigdy nikt, żaden prezydent, nie miał takich wyników. Moja popularność rośnie, bo ludzie widzą, jak źle wygląda sytuacja, jakie rzeczy dzieją się przy granicy z Meksykiem. Podatki rosną, prezydent chce wprowadzić ustawę dot. broni. Zanim wszystkie te zmiany będą widoczne, minie trochę czasu. Ale zanim uda się cofnąć te wszystkie zmiany, nie będzie miejsc pracy, nie będzie takiej energii i niezależności jak wcześniej – stwierdził Trump.

Kolejne wybory prezydenckie w USA odbędą się 2024 roku. Trump poinformował, że rozważa możliwość startu w nich. - Nie chcę jeszcze o tym mówić. Ale patrzę na to bardzo poważnie – zdradził Trump.

Trump: jeśli Republikanie chcą wygrać, muszą wykorzystać moje hasła

Dziennikarz Fox News Sean Hannity zapytał też Trumpa o to, jaką strategię powinni obrać Republikanie, by wygrać wybory do Izby Reprezentantów i Senatu. Odbędą się one w listopadzie 2022 roku.

-Powinni wykorzystać hasło Make America great again. Jeśli chcą wygrać, i to wygrać znacząco, muszą to zrobić. My dzięki temu hasłu rozwinęliśmy Republikanów – stwierdził Trump.

Trump: sytuacja na granicy USA jest koszmarna. To może zniszczyć nasz kraj

Były prezydent USA skrytykował obecne władze USA za ich zachowanie wobec sytuacji na granicy z Meksykiem. Chodzi o ogromny wzrost liczby nielegalnych imigrantów, którzy przedostają się na teren Stanów Zjednoczonych z Meksyku. W lutym zanotowano wzrost o 28 procent w porównaniu do stycznia. Liczba dzieci i rodzin usiłujących dostać się do Stanów Zjednoczonych osiągnęła poziom niewidziany od początku pandemii.

Szczególny niepokój budzą tysiące dzieci bez opieki próbujące przekroczyć granicę Meksyku z USA. W ciągu ostatnich 21 dni amerykańskie służby celne i ochrony granic (USCBP) codziennie notowały blisko 435 takich przypadków w porównaniu średnią wynoszącą wcześniej około 340.

-Unikają tego tematu jak mogą. To okropna sytuacja, która może zniszczyć nasz kraj. Za kilka miesięcy zobaczycie rzeczy, jakich jeszcze nie widzieliście przy naszej granice. Do kraju będą zmierzały dziesiątki tysięcy ludzi - przewidywał Trump.

RadioZET.pl/FOX News/PAP