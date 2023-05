Dym w metrze, wybuchła panika. Ludzie krzyczeli i płakali. "Absolutna rzeź"

Do groźnego zdarzenia doszło na stacji Clapham Common. Do wagonów zaczął przedostawać się dym, co wywołało przerażenie i panikę wśród pasażerów metra. Wszyscy myśleli, że w pociągu wybuchł pożar.

Obsługa początkowo nie reagowała. Ludzie zaczęli krzyczeć i płakać, bo drzwi pojazdu były zablokowane. W końcu na pomoc ruszyli robotnicy, którzy mieli przy sobie narzędzia. Świadkowie mówili o "absolutnej rzezi".

Dym w metrze, wybuchła panika. Ludzie krzyczeli i płakali. Wideo

- Robotnicy mieli młotki i inne narzędzia do wybicia wszystkich okien, pomogli się wszystkim wydostać. Nie było żadnej reakcji ze strony personelu stacji, nawet gdy wszyscy wołali o pomoc - relacjonował mediom jeden z pasażerów. Na nagraniach widać przerażony tłum, który wybiega z pociągu.

Dopiero po wyjściu z metra pasażerowie dostrzegli służby, które kierowały wszystkich do wyjścia. Rzecznik Transportu Publicznego przeprosił wszystkich uwięzionych pasażerów. Uczestnicy wydarzeń twierdzą jednak, że gdyby nie obecność grupy robotników, w metrze doszłoby do tragedii.

- Przepraszamy za niepokój spowodowany w Clapham Common. Londyńska straż pożarna przybyła na stację i potwierdziła, że nie ma pożaru. Badamy szczegóły tego zdarzenia - powiedział rzecznik Transportu Publicznego.

Ostatecznie okazało się, że w metrze nie było żadnego pożaru. Wszystko wskazuje na to, że dym, który pojawił się na stacji, był jedynie pyłem hamulcowym. - Można go często pomylić ze spalaniem - wyjaśniła brytyjska policja transportowa.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ Guardian/ BBC