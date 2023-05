Dzieci były dumne z ojca. Chwilę później zobaczyły jak umiera

W tragicznych okolicznościach zginął mężczyzna, który zatrzymał się na skrzyżowaniu, by pomóc kaczkom przejść przez jezdnię. Gdy wracał do swojego samochodu, został śmiertelnie potrącony. Tragiczną scenę, do której doszło w Kalifornii w USA, widziały dzieci ofiary w wieku 6 i 11 lat.