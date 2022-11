Dziecko zmarło 2 dni po swoich pierwszych urodzinach. "Ciągle pocierała czoło"

Andrew i Catherine Jeans z Walii opowiedzieli portalowi Wales Online o swojej tragedii. Kiedy ich córeczka Rose miała sześć miesięcy, lekarze zauważyli u niej drobne problemy z jelitami. Wszystko wskazywało na nietolerancję nabiału.

Kilka miesięcy później dziewczynka trafiła do szpitala. Rodzice byli zaniepokojeni nietypowym zachowaniem Rose, która nieustannie "pocierała czoło i bawiła się włosami". Po wykonaniu skanów lekarze znaleźli w jej głowie obce ciała.

Dziecko zmarło dwa dni po swoich pierwszych urodzinach

- Początkowo sądzono, że ciała te są łagodnymi śladami przypominającymi znamię, ale w ciągu następnych kilku nocy stan jej zdrowia zaczął się pogarszać - wspomina ojciec dziecka.

Niedługo później Rose ponownie trafiła do szpitala, gdzie przeszła trzy operacje mózgu. Po tygodniu spędzonym na oddziale intensywnej terapii, lekarze postawili tragiczną diagnozę - dziecko ma teratoidalnego guza rabdoidalnego - rzadkiej postaci raka atakującego ośrodkowy układ nerwowy. To oznaczało wyrok.

- Duży guz w jej kręgosłupie jest tym, co powodowało problemy z jelitami. Powiedziano nam, że nie ma dla niej żadnego ratunku i zostanie z nami jeszcze tylko przez kilka tygodni - wspominał ojciec.

Dziewczynka zmarła w dziecięcym hospicjum, dwa dni po swoich pierwszych urodzinach. - Jedynym sposobem, w jaki mogę opisać to, przez co przeszliśmy, jest jakaś wojenna bitwa. To, co przeżyła ta mała dziewczynka w tak krótkim czasie, było okropne. A ona nie narzekała. Po prostu musiała dać sobie radę - powiedziała matka Rose.

RadioZET.pl/ Wales Online/ itv.com