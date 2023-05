Eksplozja na środku ulicy. "To mogła być bomba domowej roboty"

Hiszpańskie media donoszą o eksplozji, do której doszło w północnej części kraju. Według agencji EFE News do wybuchu doszło we wtorek w miejscowości Orio około godziny 17:30 czasu lokalnego. Według wstępnych informacji, do incydentu doszło na drodze publicznej.

Eksplozja w Hiszpanii. Nie żyją dwie osoby

Dostępne w mediach informacje mówią o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych. Nieoficjalnie wiadomo, że jest to mężczyzna i kobieta. Pojawiają się też wzmianki o trzecim poszkodowanym, który trafił do szpitala. Nie jest jasne, w jakim jest stanie.

Z policyjnych doniesień wynika, że na chwilę obecną nie ma żadnych szczegółów dotyczących eksplozji. Służby przekazały jedynie, że mogło dojść do detonacji bomby domowej roboty. Ta znajdowała się w paczce, którą miały ze sobą ofiary.

Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze oraz służby ratunkowe. Śledczy starają się wyjaśnić szczegółowe przyczyny tego tragicznego zdarzenia. W sieci można znaleźć makabryczne zdjęcia z miejsca eksplozji. Widać na nich ciało kobiety leżącej na ławce, z kolei ciało mężczyzny na bruku.

RadioZET.pl/EFE News/interia.pl