Eksplozje i zawalone ściany. Ogromny pożar w rosyjskiej fabryce

"VMP" to rosyjski zakład badawczo-produkcyjny, który zajmuje się wytwarzaniem farb i lakierów przeznaczonych do zwiększania trwałości infrastruktury i konstrukcji. Agencja Interfax podała, że w należącym do holdingu budynku w miejscowości Aramil wybuchł rano ogromny pożar. W czwartek rosyjskie media również donosiły o pożarze w fabryce zajmującej się produkcją silników.

Ogień rozprzestrzenił się na obszarze ponad 4 tys. metrów kwadratowych, a w akcji gaśniczej brało udział ponad 80 strażaków. Działania prowadzono z użyciem specjalistycznego sprzętu, w tym dronów, które kontrolowały ekspansję ognia.

Ogromny pożar w Rosji. Wszyscy się ewakuowali

Podczas pożaru, w budynku panowała wysoka temperatura, co doprowadziło do co najmniej kilku eksplozji. Wybuchały zbiorniki z łatwopalnymi płynami. Wiadomo też, że zawaliła się ściana o powierzchni około 100 metrów kwadratowych.

Interfax podał, że 110 osób samodzielnie ewakuowało się z budynku jeszcze przed pojawieniem się strażaków. Wstępnie wiadomo, że nie stwierdzono ofiar czy rannych. Na miejscu wciąż pracują strażacy i służby, które ustalą dokładną przyczynę pojawienia się ognia.

