Europejczycy o wojnie. Koniec walk, nawet kosztem aneksji terenów przez Rosję

Najbardziej na szybkim zakończeniu wojny w Ukrainie, nawet kosztem terytorialnym dla władz w Kijowie, zależy Austriakom. Aż 63,5 proc. z nich odpowiedziało twierdząco. Sprzeciw wyraziło zaledwie 16,9 proc. respondentów z tego kraju. Również w Niemczech odsetek pozytywnych odpowiedzi przekroczył 60 proc.

- Postawa Austriaków może wynikać z neutralności ogłoszonej przez ich państwo po drugiej wojnie światowej. Mimo rozpoczęcia procesu dołączania Finlandii i Szwecji (czyli do niedawna również neutralnych państw) do NATO, austriackie społeczeństwo dalej mocno popiera neutralność ich kraju. Odpowiedzi Niemców również wydają się bardzo interesujące, biorąc pod uwagę skalę wsparcia, przekazywanego przez niemiecki rząd Ukrainie. Do 19 grudnia łączna wartość tej pomocy wyniosła ponad 2 mld euro – jest to drugi po Stanach Zjednoczonych wynik - komentuje Kamil Smogorzewski, dyrektor komunikacji IBRiS.

Wojna w Ukrainie. Europejczycy o końcu konfliktu

Scenariusz mówiący o tym, że wojna w Ukrainie powinna skończyć się jak najszybciej, nawet za cenę części terytoriów Ukrainy, wzbudziło największy sprzeciw Holendrów (48 proc.) oraz Portugalczyków (45,1 proc.). Również w Polsce odsetek respondentów odpowiadających negatywnie był wysoki (42,2 proc.), podczas gdy 28 proc. Polaków opowiedziało się za bezwzględnie najszybszym zakończeniem wojny. 17 proc. nie potrafiło stwierdzić, czy zgadzają lub nie zgadzają się z tym stwierdzeniem.

Jednocześnie zapytani o to, który kraj UE najbardziej pomógł ukraińskim uchodźcom, spośród wymienionych państw, Europejczycy najczęściej wskazywali Polskę (29 proc.). Średnia w przypadku Niemiec wyniosła ponad 13 proc., a na trzecim miejscu znalazły się Włochy z wynikiem 11,2 proc.

Postawa Polaków wzbudziła najwięcej uznania wśród Holendrów (42,1 proc.), Włochów (39,1 proc.) oraz Greków (36,9 proc.). Sami Polacy przytłaczającą większością (78,7 proc.) stwierdzili, że to właśnie oni najbardziej pomogli uchodźcom z Ukrainy. Jedynie respondenci z Niemiec częściej głosowali na swoje państwo (34,5 proc.) niż na Polskę (26,3 proc.). Warto zauważyć, że trzech na dziesięciu Europejczyków nie potrafiło jednoznacznie wskazać żadnego z państw.

- Polska pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy może być uznana za najbardziej pozytywną kampanię międzynarodową, jaką Polska przeprowadziła od upadku komunizmu. Jest tym bardziej doceniana przez zachodnie społeczeństwa, ponieważ jej twórcami byli zwykli Polacy, którzy nie potrzebowali koordynacji władz krajowych, aby zapewnić uchodźcom schronienie i pożywienie – podsumowuje Marcin Duma.

Badanie zostało przeprowadzone w 9 dużych państwach należących do Unii Europejskiej, na próbach składających się z 1000 pełnoletnich obywateli (łącznie przeprowadzono 9000 wywiadów). Państwa, w których zostało przeprowadzone są zamieszkiwane przez 75 proc. unijnej populacji. Partnerami projektu Euroskopia są: Sigma Dos (Hiszpania), SWG (Włochy), Opinion Way (Francja), Insa-Consulere GmbH (Niemcy i Austria), Prorata (Grecja), I&O Research (Niderlandy), Pitagorica (Portugalia).

RadioZET.pl