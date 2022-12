Pożar wybuchł w kościele w trakcie mszy. Ktoś związał linami drzwi wyjściowe

Ogień pojawił się w kościele w Rautjärvi w Finlandii rano w Boże Narodzenie podczas mszy. W środku przebywało co najmniej 30 osób. Gdy ksiądz zauważył pożar, natychmiast wezwał wiernych do opuszczenia świątyni.

Ewakuacja początkowo była utrudniona, bo drzwi do kościoła zostały związane linami. Ksiądz, który zauważył ogień, powiedział lokalnym mediom, że liny zawiązano "na tyle luźno", że ostatecznie drzwi udało się otworzyć.

Pożar kościoła. W środku znajdowali się wierni

W trakcie pożaru nikomu nic się nie stało, ale drewniany, zabytkowy kościół w Rautjärvi został całkowicie zniszczony - potwierdziła to straż pożarna.

Wstępne ustalenia wskazują na to, że w kościele doszło do podpalenia. Wiadomo, że w środku obiektu nie było ani świec, ani grzejników, które mogłyby przyczynić się do pojawienia się ognia. Policja przekonuje, że jest za wcześnie, aby mówić o szczegółach, ale za hipotezą świadomego podpalenia może świadczyć blokada drzwi od zewnątrz.

Media lokalne przekazały, że tego samego dnia, 30 km od kościoła w Rautjärvi, doszło do innego pożaru, w którym zginęła jedna osoba.

RadioZET.pl/ Yle/ Facebook