Franciszek gotowy na spotkanie z Zełenskim i Putinem. Wyjaśnił, dlaczego nie odwiedził Ukrainy

Papież Franciszek niejednokrotnie zabierał głos w sprawie wojny w Ukrainie. Był jednak krytykowany za lawirowanie między stronami konfliktu oraz nieumiejętność bezpośredniego wskazania agresora. W listopadzie przyznał jednak, że "oczywiście to państwo rosyjskie dokonuje inwazji na Ukrainę".

W tym samym wywiadzie dla pisma "America", wydawanego przez jezuitów w USA, Ojciec Święty wyjaśnił, że nie wymienia z nazwiska prezydenta Rosji Władimira Putina, bo uważa, że "nie jest to konieczne". - Dobrze wiadomo, kogo potępiam - stwierdził wówczas.

Franciszek otwarty na spotkanie z Zełenskim i Putinem

Tym razem wypowiedział się na temat agresji na Ukrainę podczas konferencji prasowej w samolocie, lecącym ze stolicy Sudanu Południowego Dżuby do Rzymu. Przypomnijmy, że Franciszek kończył tam swoją kilkudniową wizytę w Afryce, w trakcie której odwiedził także Demokratyczną Republikę Konga.

Papież oświadczył w samolocie, że jest otwarty "na spotkanie z dwoma prezydentami, Ukrainy i Rosji". - Jeśli nie pojechałem do Kijowa, to dlatego, że niemożliwa była podróż do Moskwy - dodał.

Przypomniał, że już drugiego dnia wojny udał się do ambasady Rosji przy Stolicy Apostolskiej. Jak podkreślił, poszedł tam, by powiedzieć, że chce jechać do Moskwy i rozmawiać z Putinem.

RadioZET.pl/PAP