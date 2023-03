Franciszek: Jestem do dyspozycji Putina. Zaskakująca deklaracja papieża

Papież Franciszek udzielił wywiadu dla szwajcarskiej telewizji RSI, który szerokim echem odbił się we włoskich mediach. Ojciec Święty odniósł się w nim do gotowości na wizytę w Moskwie, którą wyraził już drugiego dnia wojny.

- Władimir Putin wie, że jestem do dyspozycji, gdyby tylko zostawił okienko na negocjacje - powiedział papież. Wyjawił też, że po tym, jak wyraził gotowość na podróż do Moskwy otrzymał odpowiedź od szefa tamtejszego MSZ. Siergiej Ławrow miał napisać, że "dziękuje, ale teraz nie jest na to moment".

Franciszek: Putin to człowiek wykształcony

Franciszek dodał, że w Rosji są interesy imperialne. - Nie tylko rosyjskie, ale też innych stron. W stylu imperiów jest umieszczanie narodów na drugim miejscu - mówił. Powtórzył przy tym swoją opinię, że "trwa wojna światowa". - Zaczęła się od kawałków, a teraz nikt nie może powiedzieć, że nie jest światowa - powiedział.

- Wszystkie wielkie mocarstwa zostały wplątane w tę wojnę. Polem bitwy jest Ukraina, ale tam walczą wszyscy. To przywołuje myśl o przemyśle zbrojeniowym. Prowadzi się wojnę, sprzedaje starą broń, a testuje nową - mówił.

W odpowiedzi na pytanie o to, jak rozmawiałby z Putinem, gdyby miał ku temu okazję, papież stwierdził, że "byłaby to jasna rozmowa". - Mówiłbym do niego tak, jak robię to publicznie. To jest człowiek wykształcony - stwierdził.

Dekada pontyfikatu papieża Franciszka

W poniedziałek przypada 10. rocznica wyboru Franciszka na papieża. W związku z jubileuszem Ojciec Święty został zapytany o to, jak podsumuje dekadę swojego pontyfikatu. - Jestem już stary, mam mniejszą wytrzymałość fizyczną. Ten problem z kolanem to było upokorzenie - mówił, przyznając, że trochę wstydził się jeździć na wózku.

Wyjawił też, że w przyszłości może zrezygnować z funkcji głowy kościoła. - Zrobię to, jeśli pojawi się zmęczenie, które nie pozwoli mi zobaczyć dobrze rzeczy, brak jasności umysłu czy oceny sytuacji. Może to być też przez problem fizyczny - powiedział.

RadioZET.pl/PAP