Benedykt XVI zmarł w sobotę w godzinach porannych w Watykanie w wieku 95 lat. Po południu w bazylice watykańskiej zgromadziło się kilka tysięcy wiernych i liczni przedstawiciele Kolegium Kardynalskiego oraz Kurii Rzymskiej. Jak co roku na nieszpory w ostatnim dniu roku przybyli reprezentanci władz Rzymu z burmistrzem Roberto Gualtierim, którzy już przygotowują miasto do uroczystości pogrzebowych Benedykta XVI.

Papież Franciszek reaguje na śmierć Benedykta XVI

Franciszek po raz pierwszy pokazał się publicznie odkąd przed południem Watykan poinformował o śmierci 95-letniego emerytowanego papieża, którego stan zdrowia pogorszył się w ostatnich dniach.

Papież w homilii w czasie tradycyjnego nabożeństwa powiedział o swym zmarłym poprzedniku: "Ze wzruszeniem wspominamy jego tak szlachetną, tak uprzejmą osobę". – I czujemy w sercu wielką wdzięczność. Wdzięczność Bogu za to, że podarował go Kościołowi i światu – dodał.

– Wdzięczność wobec niego, za całe dobro, którego dokonał i przede wszystkim za jego świadectwo wiary i modlitwy, zwłaszcza w tych ostatnich latach życia na uboczu – mówił Franciszek. – Tylko Bóg zna wartość i siłę jego wstawiennictwa, jego wyrzeczeń dokonanych dla dobra Kościoła – stwierdził.

Pogrzeb Benedykta XVI

Emerytowany papież Benedykt XVI zostanie pochowany w Grotach Watykańskich – poinformowała Stolica Apostolska w wydanym komunikacie. Ceremonia ta odbędzie się po mszy pogrzebowej 5 stycznia na placu Świętego Piotra pod przewodnictwem papieża Franciszka. Watykan poinformował, że nie są potrzebne karty wstępu na mszę.

W poniedziałek, począwszy od godz. 9 rano, ciało Benedykta XVI zostanie wystawione w bazylice Świętego Piotra. Bazylika będzie otwarta 2 stycznia do godz. 19.00, a we wtorek i w środę - od godz. 7 do 19.

RadioZET.pl/PAP