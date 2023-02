Generał prognozuje zakończenie wojny. Wskazuje dwa warunki. "Muszą zdać sobie sprawę"

Gen. David Petraeus w rozmowie z niemieckim portalem RND ocenił, co może doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie. Zdaniem amerykańskiego dowódcy wojskowego i byłego szefa CIA nastąpi to, gdy zostaną spełnione dwa warunki. - Niestety, nie jestem w stanie przewidzieć, kiedy zaistnieją - przyznał.