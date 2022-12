Chwile grozy przeżył personel tajskiej kawiarni w mieście Nakhon Si Thammarat. Do wnętrza lokalu niepostrzeżenie wślizgnął się pyton. Zdarzenie zostało uchwycone przez kamery we wnętrzu pomieszczenia. Jak podaje "New York Post", 28-letnia kelnerka zauważyła w kuchni ogromnego węża. Gad nagle wypełzł ze szczeliny w suficie obok klimatyzatora.

Tajlandia. Pyton spadł z sufitu w kawiarni. "Nadal jestem przerażona"

Zwierzę, w którym rozpoznano potem pytona siatkowego, jednego z najdłuższych gatunków na świecie, wyglądało, jakby miało zaraz zaatakować. Kelnerka krzyknęła i pobiegła na zaplecze.

Na szczęście przed sklepem stali robotnicy, którzy usłyszeli kobietę i natychmiast wbiegli do środka. Jeden z mężczyzn zaczął mocować się z wężem i ciągnąć go za ogon. Wezwano również ekipę ratowników, którzy zabrali gada i wypuścili go na wolność.

Oglądaj

Pyton siatkowy (Python reticulatus) występuje w całej Azji Południowo-Wschodniej. Jest jednym z największych węży na świecie. Według National Geographic może połknąć ptaki, koty, psy, szczury, świnię domową, a nawet ludzi. Ten ogromny gad żyje w lasach, bagnach, kanałach, a także w miastach — co oznacza, że nierzadko dochodzi do starć między nim a ludźmi.

Pracownica kawiarni nadal nie może się otrząsnąć po traumatycznym wydarzeniu. - Boję się, że jak otworzę drzwi, znowu będzie tam wisiał wąż. Nadal jestem przerażona tym, co się stało - relacjonowała 28-latka. Jej znajomi żartują, że zdarzenie może przynieść jej... szczęście w miłości. - Ludzie mówią, że jeśli zobaczysz węża, oznacza to, że wkrótce spotkasz swoją bratnią duszę – powiedziała.

RadioZET.pl/"New York Post"