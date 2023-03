Goordon Moore nie żyje. Był jednym z "ojców" współczesnych komputerów

Goordon Moore nie żyje. Zmarł spokojnie 24 marca w otoczeniu rodziny w swoim domu na Hawajach - przekazała fundacja założona przez Moore'a i jego żonę. “Przewidywania (Moore'a – red.) w latach 60. o szybkim postępie w technologii chipów komputerowych wytyczyły szlak dla całej ery zaawansowanych technologii” - pisze NY Times.

Moore i jego wieloletni współpracownik Robert Noyce założyli firmę Intel w lipcu 1968 roku. Moore początkowo pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego do 1975 roku, kiedy to został prezesem. W 1997 roku Moore został emerytowanym przewodniczącym, ustępując w 2006 roku.

Amerykańskie media podkreślają zasługi Moore'a dla upowszechnienia się komputerów. “Wraz z garstką kolegów Moore sprawił, że setki milionów ludzi miały laptopy” - zaznacza NY Times i zwraca uwagę, że przyczynił się do postępu także w innych dziedzinach. “Mikroporocesory zostały wbudowane we wszystko, od wag łazienkowych, tosterów i zabawkowych wozów strażackich po telefony komórkowe, samochody i odrzutowce”.

Firma Intel wciąż jest potentatem na rynku. Dostarcza mikroprocesory do 80 proc. wszystkich komputerów osobistych na świecie.

Moore był nie tylko biznesmenem, ale też naukowcem. Uzyskał doktorat z chemii i fizyki w 1954 r. na California Institute of Technology. W 1965 roku sformułował prawo Moore’a, które - w uproszczeniu - mówi, że moc obliczeniowa komputerów podwaja się co roku. Potem to skorygowano do dwóch lat.

