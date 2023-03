Ciało polskiego marynarza znalezione w kanale w Holandii

Ciało znaleziono 28 marca w pobliżu Lingewijk, gdzie znajduje się nabrzeże do cumowania statków żeglugi śródlądowej. Zauważył je jeden z przechodniów. Ciało mężczyzny dryfowało w wodzie. Okazało się, że to 30-letni polski marynarz, który zaginął dwa tygodnie temu.

Holandia. W kanale znaleziono ciało polskiego marynarza

- Zakładamy, że doszło do śmiertelnego wypadku, podczas którego marynarz wpadł do Kanału Merwede - powiedział rzecznik policji. - Jego ciało zostało przewiezione do kostnicy w Rotterdamie - dodał.

Ciało Polaka znaleziono kilkaset metrów od miejsca, w którym zacumowana była jego barka. Policja przekazała, że 10 marca kapitan zszedł na ląd. Kiedy po kilku dniach wrócił na pokład, polskiego marynarza już tam nie było.

Wówczas zgłoszone zostało zaginięcie pracownika. Od razu pojawiło się podejrzenie, że 30-latek mógł wpaść do kanału i rozpoczęto poszukiwania. Nurkowie przez dwa dni przeszukiwali akwen, ale nie natrafili na ślad mężczyzny.

