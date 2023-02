Reporter z Polski miał groźny wypadek w Ukrainie. Samochód kompletnie zniszczony

Groźny wypadek korespondenta wojennego Polsat News w Ukrainie wydarzył się 2 lutego w nocy. Mateusz Lachowski wracał wraz z wolontariuszami z Awdijiwki w obwodzie donieckim, w pobliżu której toczą się ciężkie walki z Rosjanami.

Ukraina. Reporter z Polski miał groźny wypadek

"Wracając z Awdijiwki mieliśmy wypadek. W bus, którym podróżowaliśmy z wolontariuszami: Piotrem i Natalią, wjechał samochód z przyczepą. Wszyscy (jesteśmy) cali. Ja trochę poobijany" – przekazał na Twitterze Mateusz Lachowski. Załączył przy tym zdjęcie po kraksie (korespondent podróżował w białym busie).

Korespondent dodał, że przeszedł już badania. Lachowski napisał, że udaje się Kijowa, gdzie chce "odpocząć i dojść do siebie". W rozmowie z Polsat News zapewnił, że "wszyscy są cali i bezpieczni", ale uściślił przy tym, że doznał obrażeń.

- Ja mam drobny uraz głowy, ale dzięki pomocy wspaniałej ekipy z Fundacji Humanosh jestem już po tomografii komputerowej głowy i wracam do Kijowa, żeby parę dni odpocząć i dojść do siebie – dodał dziennikarz. Niestety, bus, w którym reporter Polsat News miał wypadek, nie nadaje się do dalszego użytku.

RadioZET.pl/Polsatnews.pl/Mateusz Lachowski Twitter