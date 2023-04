Gwałt na 13-latce. Sprawca nie trafi do więzienia, bo jest za młody. Ma 21 lat

Sean Hogg to 21-letni obecnie mężczyzna, który cztery lata temu zaatakował i zgwałcił 13-letnią wówczas dziewczynkę. Mężczyzna został uznany za winnego, wyrok wywołał jednak oburzenie wśród społeczności. Napastnik seksualny wyszedł na wolność, a jedyną karą, jaką będzie musiał ponieść jest 270 godzin prac społecznych.

Zgwałcił 13-latkę i nie pójdzie do więzienia. "Niepokojący wyrok"

Politycy i przedstawiciele organizacji społecznych są oburzeni wyrokiem. W ocenie dyrektor generalnej Rape Crisis Scotlant Sandy Brindley jest on "niepokojąco łagodny". - To niezwykle poważna sprawa i jesteśmy zszokowani, że sprawca nie został pozbawiony wolności - powiedziała.

Rzecznik szkockiego konserwatywnego wymiaru sprawiedliwości Jaime Greene stwierdził, że "brak kary pozbawienia wolności, to całkowita zniewaga dla nastoletniej ofiary". - Po raz kolejny dowodzi to, jak bardzo błędne i mijające się z rzeczywistością są wytyczne dotyczące wyroków, które związują ręce sędziów - dodał.

Nowe wytyczne: Resocjalizacja, nie kara

Wspomniane przez Greene'a wytyczne zostały wprowadzone w 2022 roku i dotyczą osób poniżej 25 roku życia. Zgodnie z ich zapisami, głównym celem karania młodych ludzi ma być resocjalizacja z uwzględnieniem "indywidualnego podejścia".

- To przestępstwo, jeśli zostałoby popełnione przez osobę w wieku powyżej 25 lat, byłoby zagrożone karą od 4 do 5 lat pozbawienia wolności. Muszę wziąć pod uwagę twój wiek i to, że było to twoje pierwsze przestępstwo - powiedział sędzia, który rozpatrywał sprawę.

