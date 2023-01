Sprawca ataków, pochodzący z Maroka mężczyzna w wieku około 30 lat, zaatakował zakrystiana kościoła Nuestra Senora de La Palma, który poniósł śmierć na miejscu. W ciężkim stanie znajduje się proboszcz parafii San Isidro.

Hiszpania. Ataki z użyciem miecza w kościołach

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać mężczyznę z mieczem samurajskim.

Sprawca został aresztowany przez policję Moment zatrzymania widać na wideo opublikowanym w mediach społecznościowych.

Według dziennika "El Mundo", który powołał się na źródła policyjne, Marokańczyk najpierw pojawił się w kaplicy San Isidro, znajdującej się w popularnej dzielnicy Algeciras i po kłótni z proboszczem zaatakował go maczetą.

Później udał się do kościoła Nuestra Senora de la Palma, głównej świątyni miasta, gdzie zabił zakrystiana Diego Valencię. Hiszpańscy śledczy nie wykluczają, że napastnik ranił więcej osób. Policja otoczyła kordonem miejsca zdarzenia.

Nie jest do końca jasne, jaką bronią posłużył się napastnik. Początkowo agencje podały, że był to miecz samurajski, potem pojawiały się wersje, że była to maczeta.

RadioZET.pl/Reuters/PAP