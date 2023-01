Horror podczas lekcji. Pół godziny później nastolatka już nie żyła

Melody Chiputura, 17-letnia uczennica szkoły średniej z Rushinga w Zimbabwe, zmarła w czwartek. Do koszmaru doszło, gdy nastolatka razem z innymi uczniami wróciła z zajęć sportowych do klasy. Wtedy została ukąszona przez węża.

- Siedziała przy swoim biurku, trzecim od ściany. Dwie ławki przed nią były zajęte przez kolegów z klasy. Nagle krzyknęła. Powiedziała, że coś ją ugryzło - relacjonował dyrektor placówki Christopher Murenga. W klasie wybuchła panika. Kilku chłopców wyprowadziło dziewczynę na zewnątrz i zaczęło wzywać pomocy.

Zimbabwe. Wąż ukąsił 17-latkę w klasie. Nie udało się jej uratować

Jak podaje portal The Herald-Zimbabwe, dziewczynę zaatakowała czarna mamba. Jeden z najbardziej jadowitych węży na świecie ukąsił 17-latkę w udo. Gada w końcu zabili uczniowie.

Melody została przewieziona do szpitala. Niestety, zmarła 30 minut po ukąszeniu, jeszcze zanim zdążył zająć się nią lekarz. - Otrzymaliśmy telefon 10 minut po ugryzieniu. Kiedy dotarliśmy do kliniki, było już za późno. Trudno to zaakceptować. Nie rozumiem, jak wąż może dostać się do klasy i ukąsić - mówił zrozpaczony ojciec nastolatki.

W sobotę odbył się pogrzeb dziewczyny. - Moja córka miała ogromny potencjał. Uwielbiała chodzić do szkoły. Wiązała ogromne nadzieje z edukacją - wspominał 17-latkę Joseph Chiputura. Mężczyzna dodał, że Melody marzyła o zawodzie psychologa.

Uczniowie i rodzice są w szoku. - Nie rozumiemy, skąd wziął się ten wąż. Budynek szkolny jest położony daleko od podejrzanych siedlisk - podsumowały władze szkoły.

- Ten incydent uświadomił nam, że musimy poprawić zarządzanie ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, któremu nie poświęca się wystarczającej uwagi w szkole – oświadczył Themba Mangwiro, zastępca szefa edukacji w prowincji.

Czarne mamby mogą dorastać prawie do trzech metrów. Mają wystarczającą ilość jadu, aby zabić sześć dorosłych osób, z których większość umiera w ciągu 20 minut od ukąszenia.

