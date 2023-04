Horror turysty. Konstrukcja nie wytrzymała, mężczyzna runął w dół

Chwilę grozy przeżyli turyści, którzy wypoczywali w pobliżu punkty widokowego Cabrapata w mieście Ayachcho w Peru. Znajduje się tam wiele "ekstremalnych" atrakcji, z których odwiedzający chętnie korzystają.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagrania, na którym widać mężczyznę wpiętego do "krzesła dla astronautów". Widzimy, jak turysta z uśmiecham na ustach obraca się w różne strony, aż do momentu, w którym konstrukcja atrakcji nie wytrzymuje i pęka, a turysta spada bezwładnie w dół wąwozu.

Atrakcja turystyczna nie wytrzymała. Mężczyzna runął w dół

Na początku nagrania wszyscy wokół zdają się świetnie bawić, jednak w chwili, gdy dochodzi do przerażającego wypadku, słychać krzyk zgromadzonego tłumu. Chwilę później film się urywa. "Daily Mail" podaje, że mężczyzna przeżył upadek - prawdopodobnie dzięki temu, że dalej był przypięty do konstrukcji, która zamortyzowała uderzenie. Wiadomo, że turysta został przewieziony do szpitala, jego stan jest stabilny i dochodzi do zdrowia.

Punkt widokowy na klifie w Ayachcho jest chętnie odwiedzany przez turystów. Lokalni mieszkańcy, chcąc zarobić na odwiedzających, przygotowali wiele "ekstremalnych" atrakcji, które cieszą się dużą popularnością. Jest to zmora urzędników, którzy wszelkimi sposobami starają się zwalczyć ich działalność. Wszystko z uwagi na obawy o bezpieczeństwo przyjezdnych.

RadioZET.pl/"Daily Mail"