Horror w biały dzień. Trzy osoby nie żyją, pięć jest w szpitalu

Co najmniej trzy osoby zginęły po strzelaninie między rywalizującymi ze sobą gangami motocyklowymi w Nowym Meksyku. "New York Post" podaje, że pięć kolejnych osób jest rannych. Do eskalacji agresji z użyciem broni doszło w sobotę około godziny 17 czasu lokalnego.

Burmistrz Linda Calhoun potwierdziła, że makabra miała związek z gangami motocyklowymi. Dodała, że sprawcy zostali zatrzymani przez policję. Żaden z nich nie był mieszkańcem Nowego Meksyku. Policja zapewnia, że "nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego".

Strzelanina w Nowym Meksyku. Wprowadzono godzinę policyjną

Mundurowi wydali też komunikat dla przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w okolicy, w której doszło do strzelaniny. Sklepy i lokale usługowe mają pozostać zamknięte do czasu zakończenia śledztwa. Wprowadzono też godzinę policyjną. Obowiązuje do godziny 4:00 rano z niedzieli na poniedziałek,

Gdy rozpętała się masakra Harold Medina, szef policji w Albuquerque był w centrum wydarzeń. Powiedział, że "czuł się bezbronny podczas chaosu". - Byłem bezradny, nie miałem ze sobą odznaki, broni czy radia. Nie wiedziałem nawet, czy mogę iść do swojego samochdu - powiedział w rozmowie z mediami.

