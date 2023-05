Horror w luksusowym kurorcie. Nie żyje 6-miesięczne dziecko

Tragiczne sceny rozegrały się w jednym z pięciogwiazdkowych kurortów w Turcji 13 maja. Brytyjska rodzina wypoczywała na wakacjach w południowej prowincji Antalyi, gdy ich życie zamieniło się w prawdziwy horror. "Daily Mail" podaje, że sześciomiesięczna Elizabeth Coffey nagle zaczęła się krztusić i nie mogła złapać oddechu.

Rodzice dziecka natychmiast zawiadomili obsługę, a na miejsce wezwano kartkę pogotowia. Do hotelu przyjechał zespół medyków - kiedy dotarli do kurortu, dziecko było już nieprzytomne. Dziewczynkę przewieziono do szpitala, niestety, mimo wysiłków lekarzy, nie udało się jej uratować.

Tragedia w tureckim kurorcie. Nie żyje 6-miesięczna dziewczynka

Według lekarza, przewodzącego zespołem, który walczył o życie dziecka "w gardle dziewczynki utknęło jedzenie lub coś podobnego". Lokalna policja wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii. Ciało dziecka przewieziono do Instytutu Medycyny Sądowej w Antalyi, by ustalić dokładne przyczyny jej śmierci.

Internauci komentujący tragiczną historię Elizabeth wyrazili w mediach społecznościowych wyrazy współczucia dla rodziny. "Nie mogę uwierzyć, że od nas odeszła. Proszę Boże, pociesz jej mamę i tatę. Tak mi przykro" - pisała jedna z komentujących.

RadioZET.pl/"Daily Mail"