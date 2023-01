Do strzelaniny doszło w czwartek około godz. 23.30 w restauracji Ranchito Taqueria w Teksasie. Podejrzany wszedł w czarnej masce i rękawiczkach do lokalu. Na nagraniu widać, jak napastnik chodził od stolika do stolika i mierząc bronią do klientów, żądał pieniędzy.

Houston. Zginął podczas napadu w restauracji. Został zastrzelony przez klienta

W pewnym momencie, kiedy intruz kierował się w stronę wyjścia, jeden z klientów wyciągnął broń i oddał w jego stronę kilka strzałów. Agresor nie przeżył. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni stwierdzili jego zgon.

Uzbrojony klient, opisany przez policję w Houston jako biały lub latynoski mężczyzna, oddał co najmniej dziewięć strzałów w kierunku podejrzanego. Agresor upadł na ziemię i zmarł.

Policjanci z Teksasu proszą teraz o pomoc w odnalezieniu mężczyzny. Chodzi o przesłuchanie na temat „jego roli w strzelaninie” - podaje portal Fox News.

Uwaga, nagranie jest drastyczne [18+]:

Jak podają amerykańskie media, poszukiwany mężczyzna odebrał skradzione pieniądze od podejrzanego i zwrócił je innym klientom. On i inni świadkowie napadu uciekli z miejsca zdarzenia. Zdaniem policji sprawca napadu nie miał prawdziwej broni.

Kluczowe dla sprawy ma być ustalenie, czy klient bał się o swoje życie lub otaczających go ludzi. Na razie nie postawiono mu żadnych zarzutów.

RadioZET.pl/foxnews.com/Newsweek.com/New York Post