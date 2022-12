16-latka przetrzymywana i gwałcona przez przyjaciela i siedmiu innych mężczyzn

Do tego wstrząsającego zdarzenia doszło w miejscowości Palghar w zachodnich Indiach. Jak podaje "India Times", 16-latka został zwabiona, a następna zakneblowana przez swojego przyjaciela oraz dwóch innych mężczyzn.

Indie. 16-latka zgwałcona przez 8 mężczyzn

Następnie przewieziono ją do domu przy plaży, gdzie czekało jeszcze pięciu innych mężczyzn. Cała ósemka wykorzystywała seksualnie nastolatkę. Po tym wszystkim przyjaciel zaciągnął ją na plażę, gdzie ponownie zgwałcił, a na koniec zostawił samą dwa kilometry dalej.

Dziewczyna przebywa obecnie w szpitalu. Przekazała policji, że oprawcy wcześniej szantażowali ją, by nikomu nie przyznawała się do tego, co zaszło. Śledczy sprawdzają, czy gwałciciele nagrywali filmiki ze zdarzenia.

Policja zatrzymała wszystkich ośmiu mężczyzn w wieku ok. 20 lat. Teraz prowadzone jest śledztwo, w którym istotnym tropem jest weryfikacja nagrań z miejskiego monitoringu.

RadioZET.pl/India Times/polsatnews.pl