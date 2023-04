Co najmniej 10 policjantów zginęło. Ich samochód wysadzono w powietrze

10 policjantów zginęło w akcji przeciwko maoistom w stanie Chhattisgarh we wschodnich Indiach. Zabici to członkowie Okręgowej Straży Rezerwowej, specjalnego oddziału policji państwowej do zwalczania rebelii, składającego się głównie z plemion wyszkolonych do walki z maoistami.

Do zamachu doszło, gdy policyjna furgonetka wracała z antymaoistowskiej operacji - poinformował szef tamtejszej policji Bhupesh Baghel. Zwolennicy maoizmu, aktywni w tzw. czerwonym korytarzu, czyli na bogatym w minerały południowym wschodzie Indii, uważani są za "największe zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju".

Sami maoiści twierdzą, że ich trwająca od dziesięcioleci walka z siłami rządowymi jest wyrazem troski o najbiedniejszych mieszkańców kraju.

RadioZET.pl/ Twitter/ PAP