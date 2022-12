Ciężko rozchorowali się po wypiciu alkoholu. Nie żyją co najmniej 22 osoby

Zgony po wypiciu zatrutego alkoholu odnotowano głównie w dwóch miejscowościach w stanie Bihar we wschodnich Indiach - podała w czwartek agencja AFP. Sprzedaż i picie alkoholu jest tam zabronione.

Zakazy obowiązują w kilku indyjskich stanach. Mieszkańcy kupują alkohol głównie na czarnym rynku, który jest wytwarzany w nielegalnych destylarniach i sprzedawany w niskich cenach. Co roku w kraju setki ludzi umierają po wypiciu takiego trunku.

Indie. 22 osoby śmiertelnie zatruły się nielegalnym alkoholem

Ostatni incydent wydarzył się we wtorek. Mężczyźni w dystrykcie Saran w stanie Bihar zaczęli wymiotować. Później ich stan jeszcze się pogorszył.

Trzech mężczyzn zmarło w drodze do szpitala, a inni już w trakcie leczenia w środę i czwartek. Lokalne media podają, że zmarło nawet 31 osób, choć policja potwierdziła na razie 22 ofiary śmiertelne.

Funkcjonariusz policji Santosh Kumar poinformował, że nielegalne sklepy z alkoholem w okolicy zostały zlikwidowane. - Aresztowaliśmy kilkunastu handlarzy alkoholem - powiedział agencji AFP Kumar.

Według szacunków International Spirits and Wine Association of India 40 proc. z pięciu miliardów litrów alkoholu wypijanego każdego roku w Indiach, jest produkowane nielegalnie. Często dodaje się do niego trujący dla człowieka metanol, by zwiększyć moc trunku. Skutkiem zatrucia metanolem może być ślepota, uszkodzenie wątroby i śmierć.

W lipcu 42 osoby zmarły w zachodnim stanie Gujarat po wypiciu nielegalnego alkoholu. W 2021 roku w podobnym incydencie w północnym stanie Pendżab śmiertelnie zatruło się około 100 osób.

