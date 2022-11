Według policji Aftab Ameen Poonawalla 18 maja udusił swoją partnerkę Shraddhę podczas kłótni. Później pokroił jej ciało na 35 kawałków i umieścił w specjalnie do tego kupionej lodówce o pojemności 300 litrów. W ciągu następnych 18 dni pozbywał się zwłok, wynosząc je po kawałku do lasu w dzielnicy Mehrauli.

Shraddha pracowała w call center międzynarodowej firmy w Bombaju. Tam poznała Poonawallę. Zaczęła się z nim spotykać, później razem zamieszkali. Rodzina nie aprobowała związku, więc para uciekła do Delhi i wprowadziła się do nowego mieszkania w dzielnicy Mehrauli.

Indie. 26-latka pocięta na 35 kawałków. Policja oskarżyła jej partnera

Wkrótce potem Shraddha przestała odbierać telefony od rodziny. 8 listopada jej ojciec, Vikas Madaan, przyjechał do Delhi, aby sprawdzić, co się z nią dzieje. Drzwi były zamknięte, nikt mu nie otworzył. Mężczyzna udał się więc na policję i zgłosił, że jego córka została porwana.

Policja w sobotę aresztowała Poonawallę. Podczas przesłuchania mężczyzna zeznał, że często kłócił się ze swoją dziewczyną, ponieważ nie chciał zgodzić się na ślub.

Śledczy wnieśli do sądu akt oskarżenia przeciw Poonawalli. Jak przekazała policja, w lesie znaleziono szczątki, ale nie potwierdzono jeszcze, czy są ludzkie.

Poonawalla w przeszłości uczył się, by zostać kucharzem. Do pocięcia zwłok miał użyć noża, ale jak dotąd nie został on znaleziony.

RadioZET.pl/NDTV.com