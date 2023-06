Tragiczne zderzenie pociągów. Nawet 50 zabitych i 300 rannych

Ogromna katastrofa kolejowa we wschodnich Indiach. Co najmniej 50 osób zginęło, a 300 zostało rannych i przewiezionych do szpitali w wyniku wykolejenia się pociągu pasażerskiego po zderzeniu z innym składem w piątek w stanie Orisa - informuje agencja Reutera za lokalnymi mediami.