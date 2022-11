Kobiety były gwałcone po protestach. "One boją się o tym mówić"

Iran od połowy września jest miejscem gwałtownych antyrządowych protestów. W demonstracjach chętnie uczestniczą kobiety, których gniew na ulicach wywołała śmierć 22-letniej Mashy Amini. Kobieta została zatrzymana przez policję moralności za to, że jej chusta na głowie nie zakrywała wszystkich włosów. Zmarła krótko po tym, jak została przewieziona na komisariat. Zdaniem rodziny Mashy to funkcjonariusze służb przyczynili się do jej śmierci.

Protesty nie ustają, a do aresztów trafiło już kilka tysięcy osób. Również w zachodnim Iranie, gdzie głównie przeciwko rządom ajatollahów protestuje mniejszość Kurdyjska. Dziennikarze CNN w tym regionie przeprowadzili śledztwo, które wyciągnęło na światło dzienne przypadki stosowania przemocy seksualnej wobec zatrzymanych.

Iran. Gwałty i tortury na zatrzymanych podczas protestów

- Dochodziło do sytuacji, w których dziewczyny były wykorzystywane seksualnie, a następnie przenoszone do innych miast. One boją się o tym mówić - powiedziała Hana (imię zmienione), jedna z Kurdyjek aresztowanych podczas protestów.

Według jej zeznań w głównym holu posterunku policji, który prowadził do czterech prywatnych pokoi przesłuchań, przebywało razem 70-80 mężczyzn i kobiet. To właśnie w tych pomieszczeniach Hana została zaatakowana, a inne osoby zgwałcone.

CNN otrzymała nagranie zeznań 17-letniego chłopca, który powiedział, że on i jego koledzy zostali zgwałceni i porażeni prądem po aresztowaniu podczas protestów. - Przyprowadzili czterech mężczyzn, którzy byli bici, głośno krzyczeli w innej celi. Jeden z torturowanych został wysłany do poczekalni, gdzie siedziałem. Zapytałem go, dlaczego tak krzyczą. Powiedział, że gwałcą mężczyzn - mówił jeden z nastolatków w rozmowie z CNN.

Oglądaj

Komisariaty wykorzystywane są jako punkty filtracyjne, gdzie aresztowani są najpierw przesłuchiwani. Następnie w niektórych przypadkach przenoszeni w inne miejsca. Ich rodziny nie mają pojęcia, gdzie są przetrzymywani. Jak donoszą grupy obrońców praw człowieka, w sieci więzień i aresztów zaginęły setki osób.

W niektórych przypadkach gwałty były filmowane i wykorzystywane do szantażowania protestujących, aby zachowali milczenie. Większość doniesień o przemocy seksualnej, z jakimi zapoznało się CNN od czasu rozpoczęcia protestów wywołanych śmiercią Amini, pochodzi z rejonów zachodnich kraju, które w dużej mierze są zamieszkane przez Kurdów.

RadioZET.pl/CNN