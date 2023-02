Iran blisko osiągnięcia zdolności do produkcji broni jądrowej. Inspektorzy alarmują

Władze Iranu wcześniej twierdziły, że pracujące w zakładach nuklearnych w tym kraju wirówki są skonfigurowane do wzbogacania uranu do 60-procentowego poziomu czystości. Ocenia się, że do konstrukcji broni atomowej potrzeba ponad 25 kg materiału wzbogaconego do poziomu około 90 proc.

Inspektorzy MAEA mają ustalić, czy ślady uranu wzbogaconego do 90 proc. to efekt celowego działania, czy też wynik przypadku. Agencja Bloomberg cytuje "dwóch dyplomatów wysokiej rangi", którzy podkreślili, że działalność władz Iranu może spowodować kolejny poważny kryzys. To już drugi raz w tym miesiącu, kiedy obserwatorzy wykryli podejrzane działania związane ze wzbogacaniem uranu.

MAEA: ślady urany wzbogaconego do 84 proc. w Iranie

Iran wzbogaca uran do poziomu 60 proc. od wiosny 2021 roku, a trzy miesiące temu zaczął do tego wykorzystywać również zbudowane głęboko pod ziemią laboratorium Fordo - przypomina agencja Reutera. W poniedziałek władze Iranu zaprzeczyły doniesieniom, twierdząc, że nie wzbogacają uranu powyżej 60 proc., a raport agencji Bloomberg nazwano "oszczerczym".

W 2018 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia światowych mocarstw z Iranem w sprawie demontażu irańskiego wojskowego programu nuklearnego w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji. Obecny prezydent Joe Biden zapowiadał ponownie przyłączenie USA do porozumienia, ale pod warunkiem, że Teheran najpierw ograniczy swoje działania nuklearne. Limity zawarte w porozumieniu nuklearnym wynoszą 3,67 proc.

RadioZET.pl/PAP