Japońscy policjanci przyznali, że nie mają pojęcia, czym jest duża metalowa kula, którą morze wyrzuciło na brzeg w okolicy miasta Hamamatsu w środkowej części wyspy Honsiu. Zapewnili jedynie, że nie wybuchnie.

Znalezisko zgłoszono służbom, które przyjechały na miejsce we wtorek około godz. 9 lokalnego czasu. Teren odgrodzono, by nikt nie zbliżał się do kuli.

Tajemnicza kula na plaży w Hamamatsu

Zespół saperów i wojskowi eksperci przystąpili do badania częściowo pokrytego rdzą, kulistego obiektu. Po przeskanowaniu kuli specjalistycznym sprzętem wykluczono, że jest to zbłąkana mina. Kula wewnątrz jest pusta, ale wciąż nie wiadomo, czym jest, do czego służby ani skąd pochodzi.

Według mieszkańców tajemnicza kula pojawiła się na plaży już miesiąc temu, ale nikt nie zgłosił tego policji. - Próbowałem ją pchnąć, ale ani drgnęła - powiedział publicznemu nadawcy NHK mężczyzna, który często biega w okolicy.

Kulę znaleziono w czasie, gdy opinię publiczną w Japonii rozgrzały doniesienia, że nad jej terytorium w ostatnich latach mogły pojawiać się chińskie balony szpiegowskie. Władze w Tokio potwierdziły, że podejrzewają Pekin o taki proceder. Nic jednak nie wskazuje na to, by kula znaleziona na plaży w Hamamatsu była urządzeniem szpiegowskim wysłanym z Korei Północnej czy Chin.

Mieszkańcy również próbują odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest tajemniczy obiekt. Jak podaje “The Guardian”, niektórym kojarzy się ze Smoczą Kulą z popularnej mangi “Dragon Ball”. Inni są przekonani, że to UFO, które rozbiło się na Ziemi.

Wyjaśnienie może być bardziej prozaiczne. Dwa uchwyty, które znajdują się na powierzchni kuli, mogą świadczyć o tym, że jest to boja cumownicza, która się poluzowała, a prądy morskie i fale wyrzuciły ją na brzeg.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/"The Guardian"