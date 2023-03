Jego ukochana została zamordowana. Zrobił to podczas pogrzebu. "Piękne i odważne"

- A jak Amor, A jak Agnes. Kochała taniec i kochała życie. Przekażmy przesłanie nadziei wszystkim młodym ludziom, którzy będą budować kolejne pokolenia - mówili na początku ceremonii pogrzebowej bliscy nauczycielki. Następnie głos zabrał biskup. Mówił o buncie i cierpieniu w obliczu tragedii, ale także o "odpuszczeniu win".

Pogrzeb zamordowanej nauczycielki. Mąż zaczął tańczyć

W wyjątkowy sposób hołd ukochanej oddał jej mąż. Nagranie, które powstało przed kościołem, zostało opublikowane m.in. przez telewizję France 3 Aquitaine i jest szeroko udostępniane w internecie.

Mężczyzna stał przy trumnie ukochanej, lecz nie przemawiał. Nagle wybrzmiały dźwięki francuskiej wersji piosenki "L-O-V-E" Nata Kinga Cole’a, a wdowiec zaczął tańczyć. Po chwili przyłączyły się do niego pozostałe osoby.

"To był poruszający i wspaniały hołd" - napisała Laurence Boone, francuska sekretarz stanu ds. europejskich, zamieszczając wideo w sieci.

"Nigdy nie widziałem czegoś tak pięknego, poruszającego, zdumiewającego, smutnego, miłego, z klasą, odważnego, inteligentnego, niesamowitego - jak te kilka kroków tanecznych mężczyzny przed trumną jego miłości" - napisał francuski reżyser Xavier Beauvois.

Francja. 16-latek zabił nauczycielkę na lekcji

Do tragedii doszło 22 lutego. 16-letni uczeń liceum w Saint-Jean-de-Luz w południowo-wschodniej Francji wyciągnął z torby nóż o około 10-centymetrowym ostrzu i zaatakował swoją nauczycielkę podczas lekcji, ok. godz. 10 rano - relacjonowała stacja BFM TV. Pozostali uczniowie w panice uciekli z sali.

16-latek zadał kobiecie cios w okolice mostka, wyciągnął nóż i uciekł do sąsiedniej klasy. Po popełnieniu zbrodni wyjaśnił, że do ataku nakłonił go "głos". Nauczycielowi udało się odebrać nastolatkowi broń i pozostać z nim do przyjazdu policji, która go aresztowała. Ranna kobieta zmarła z powodu zatrzymania akcji serca. Przybyli na miejsce ratownicy nie byli w stanie jej ocalić, jej śmierć stwierdzono ok. godz. 11.30.

Przebywający w areszcie sprawca nie był wcześniej notowany, był bardzo dobrym uczniem - podała BFM TV. Według pierwszych ustaleń nastolatek ma cierpieć na problemy psychiczne, a swoje zachowanie tłumaczył tym, że "jest opętany".

RadioZET.pl/france3-regions.francetvinfo.fr/lanouvellerepublique.fr/PAP